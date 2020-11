ProWein: Nachwuchsprogramm für Weinfachleute

WSET und ProWein starten ein gemeinsames Nachwuchsprogramm, um 30 jungen Fachleuten eine Starthilfe zu geben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. November.

Der Wine & Spirit Education Trust (WSET), der weltweit größte Anbieter von Qualifikationen in den Bereichen Wein, Spirituosen und Sake, und die ProWein, die führende internationale Wein- und Spirituosenmesse, haben eine Initiative zur Ausbildung und Förderung ambitionierter junger Weinfachleute gestartet. Dabei werden bis zu dreißig Nachwuchskräften aus der Weinbrahnche Plätze in einem maßgeschneiderten Online-Kurs WSET "Level 2 Award in Wines" angeboten. Online-Unterricht, ein Paket mit 40 Weinen für die Heimverkostung und eine Abschlussprüfung auf der ProWein 2021 inkl. Eintrittskarte beinhaltet der Workshop ebenso wie laufendes Mentoring. Die Initiative richtet sich an junge Weinfachleute innerhalb der EU (plus Großbritannien), die am Anfang ihrer Karriere stehen und in der Weinindustrie, inklusive Gastgewerbe, Weintourismus und Vertrieb, tätig sind.Um sich zu bewerben, müssen alle interessierten Weinhandelsprofis ein kurzes Screening absolvieren und angeben, warum ihnen das Programm hilft, ihre Karriereziele in der Branche zu erreichen. Der sechswöchige Online-Kurs beginnt im Januar 2021. Voraussetzung ist außerdem die Teilnahme an der ProWein 2021 vom 19. bis 23. März in Düsseldorf. Alle Bewerbungen müssen bis Montag, den 30. November, eingehen. Bis Ende Dezember 2020 werden die Teilnehmer informiert. Weitere Informationen über den Online-Kurs "Level 2 Award in Wines" des WSET gibt es unter www.wsetglobal.com