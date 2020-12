ProWein: Weinmesse 2021 doch abgesagt

Die ProWein 2021 findet nun aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie doch nicht statt. Die nächste ProWein in Düsseldorf ist für den 27. bis 29. März 2022 angesetzt.

Das aktuelle Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus, die Reisesituation und die rechtlichen Rahmenbedingungen haben die Messe Düsseldorf als ProWein-Veranstalter dazu bewogen, die Lage neu zu bewerten. Das Ergebnis: Die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Weine und Spirituosen muss auch 2021 abgesagt werden. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht – vielmehr haben wir in intensiver und enger Abstimmung mit unseren Partnern und Ausstellern sehr sorgfältig die Argumente für bzw. gegen eine Messe in diesen dynamischen Pandemie-Zeiten geprüft. Ausschlaggebend war für uns in erster Linie das Interesse unserer Aussteller und Besucher", erläutert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf.Der ProWein-Termin 2022 ist aber bereits fixiert – und zwar auf den 27. bis 29. März 2022.