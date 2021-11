Vom 27. bis 29. März 2022 soll die ProWein wie in "guten, alten Zeiten" als Präsenzveranstaltung stattfinden. Dafür wird die Messe auf 13 Hallen ausgeweitet und ein Re-Start mit einmaligem internationalen Angebot versprochen.

Nach den Absagen der größten Fachmesse für Wein und Spirituosen 2020 und 2021 aufgrund von Covid-19 sind die Veranstalter für 2022 guter Dinge, die ProWein als Präsenzveranstaltung abzuhalten. "Sowohl von unseren weltweiten Ausstellern als auch unseren Besuchern bekommen wir ein sehr positives Feedback. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist die Sehnsucht der Branche ausgesprochen groß, sich persönlich zu treffen, zu netzwerken, zu verkosten – und natürlich zu ordern", bringt es Bastian Mingers, Project Director der ProWein, auf den Punkt.



Dafür hat man sich ein umfassendes Angebot überlegt. Die internationalen Markenführer sind ebenso vertreten wie Im- und Exporteure, Handelsagenturen, erlesene Winzer oder die regionalen Anbauregionen aus den großen Weinnationen. Um die nötigen Abstandsregeln zu gewährleisten, wird die kommende ProWein um drei auf insgesamt 13 Messehallen erweitert. Rund 5.500 Aussteller werden sich voraussichtlich dort verteilen. Die klare Aufteilung nach Ländern und Regionen wird beibehalten. Außerdem wird es eine Trendshow mit dem Titel "same but different" geben, wo Fachbesucher wie in den letzten Jahren schon auf Entdeckungstour gehen und in stylischer Atmosphäre neue Craft-Drinks erkunden können.