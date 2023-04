Florence Stoiber

Marius Baumeister, Business Executive Officer Purina Petcare bei Nestlé Österreich und Maggie Entenfellner, Tierschutzexpertin und Journalistin

Einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren thematisiert der Tiernahrungskonzern Purina. Der Startschuss zur neuen Kampagne fiel mit einem interaktiven Kick-Off Event.

In der neuen "Tier zuliebe"-Kampagne möchte Purina Österreich eine verantwortungsvolle Tierhaltung in den Fokus rücken. Zum interaktiven Kampagnenstart lud das Unternehmen langjährige Partner:innen und Expert:innen für den guten Zweck: Svenja Springer vom Messerli Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Universität Wien etwa lieferte spannende Fakten zur Rolle des Haustiers in der Gesellschaft. Für Bewegung sorgte Karl Weissenbacher, Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle Assistenzhunde und Therapiebegleithunde, der bei einem Parcours mit Assistenzhunden Tipps und Tricks für die richtige Bewegung und Beschäftigung vorzeigte. Der Verein, "Tierschutz macht Schule", welcher seit Jahren altersgerecht Tierschutzwissen vermittelt, nahm die Gäste in das perfekte Eigenheim für Vierbeiner mit und die Tierschutzexpertin und Journalistin Maggie Entenfellner präsentierte persönliche Geschichten aus dem Zusammenleben von Mensch und Tier.





Beim Kick-Off Event konnten sich Tierbesitzer:innen und Tierfreund:innen bei interaktiven Stationen als Vorbilder für verantwortungsvolle Tierhaltung informieren und erfuhren von den Tierexpert:innen Tipps und Tricks für ein tierisch gutes Miteinander mit Haustieren. Bis 6. Juni dieses Jahres haben die Kund:innen von Purina Österreich außerdem die Möglichkeit, im Zuge der Kampagne selbst Expertise zu beweisen und beim Purina Spürnasen-Quiz eines von 100 Purina Futterpaketen zu gewinnen.