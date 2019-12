Purina Petcare: Weihnachten für die Katzen

Die Katzenfuttermarke Gourmet lanciert die Kampagne #smilewithGourmet, und Prominente sammeln Lächeln für den Tierschutz.

Einschlägig bekannte Tierliebhaber wie Maggie Entenfellner, Daniel Serafin und Andi Moravec machten und machen sich auf die Jagd nach dem schönsten Lächeln und bescherten den Passanten beim MuseumsQuartier Wien süße Genussmomente. Das Ziel war, so viele Lächler wie möglich zu sammeln, denn für jedes geschenkte Lächeln spendet Gourmet eine Portion Katzenfutter an das Krone-Katzenhaus, das Katzenheim Freudenau, den Verein Pfotenhilfe und den Tierschutzverein Mödling. Cornelia Stastny, Brand Managerin Purina PetCare Österreich, erklärt, wie es funktioniert: „Mit unserer diesjährigen Weihnachtskampagne von Gourmet unter dem Motto #smilewithGourmet, möchten wir einen kleinen Beitrag zum Tierschutz leisten. Jeder ist dazu eingeladen, ein Foto mit seiner Katze unter dem Hashtag #smilewithGourmet auf Social Media zu posten. Für jeden geposteten Beitrag spendet Gourmet eine Futterportion an österreichische Tierheime.“ Es gibt vor Weihnachten noch diese beiden Fototermine: Do., 19. 12., 15 bis 21 Uhr, MuseumsQuartier, Haupteingang, 1070 Wien; Fr., 20. 12., 9 bis 20 Uhr, Mariahilfer Straße 42–48, 1070 Wien.