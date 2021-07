Das Online-Event von Quality Austria findet am 29. September 2021 unter dem Motto "Agilität und Integrität in Zeiten großer Veränderung" statt.

Im Rahmen des 12. qualityaustria Lebensmittelforums widmen sich verschiedene Experten aktuellen Megatrends, dem Thema Food Fraud und den "True Costs" von Lebensmitteln. Weiters geht es um Lebensmittelsicherheit, Qualität und Legalität in der gesamten Lieferkette sowie Aktuelles aus der Welt der Normen.

Die Macht der Megatrends ist in vielen Branchen allgegenwärtig. Gerade im Lebensmittelbereich entwickelt sich schon seit Jahren ein neues Selbstverständnis von Gesundheit. Regionalität boomt, Do-it-yourself oder Snackification sind in aller Munde. Doch im Dickicht dieser Trends und innovativen Entwicklungen wird der Fokus auf Integrität und Lebensmittelsicherheit immer essenzieller.

Food Fraud – neue alte Gefahr?

Die in dieser Form noch nie dagewesene Konnektivität und der immer schneller öffentlich stattfindende Austausch zwischen Konsumenten und einer kritisch reflektierenden breiten Masse, rückt das Thema "Food Fraud" zunehmend in das Interesse der Öffentlichkeit. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit nach unabhängigen Prüfungen und Standards steigt, um Transparenz und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Neue Technologien, wie Blockchain oder Künstliche Intelligenz, eröffnen eine Vielzahl an Chancen und Möglichkeiten, bestehende Prozesse zu optimieren und bestmöglich abzusichern.

"True Costs" von Lebensmitteln

Betrachtet man nicht nur die Transparenz der Prozesse und Produkte, sondern auch die Kosten von Lebensmitteln, stellt sich die Frage nach deren wahren Wert. Studien zeigen, dass Konsumenten zweimal für Lebensmittel bezahlen: An den Supermarktkassen und darüber hinaus als versteckte Kosten – in Form von Gesundheit- oder Umweltauswirkungen. Wie kann also die Integrität im Sinne der Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Umwelt gelingen?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Lebensmittelsicherheit, Qualität und Legalität in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten ist das Ziel von Normen und Standards, wie beispielsweise des IFS Food 7. Dabei wird anhand einheitlicher Bewertungskriterien festgestellt, inwieweit Lieferanten und Dienstleisteren den festgelegten Anforderungen gerecht werden, mit dem Fokus, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicherzustellen und zu optimieren. Wie können Integrität und Qualität durch alle Prozesse hinweg gesichert werden?

Referenten beim diesjährigen 12. qualityaustria Lebensmittelforum:

- DI Axel Dick, MSc, Prokurist Business Development und Energie, CSR, Quality Austria

- DI Wolfgang Leger-Hillebrand, Prokurist Branchenmanagement Lebensmittelsicherheit, Quality Austria

- Nevin Rühle, IFS Director Business Development, IFS Management GmbH

- Prof. Dr. Ulrich Busch, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Bayern

- Dr. Matthias Hirtschulz, Geschäftsführer, d-fine GmbH

- Dr. Eike Wenzel, ITZ - Institut für Trend- und Zukunftsforschung GmbH

- Volkert Engelsman, Geschäftsführer, Eosta BV