Die Fachveranstaltung rund um gesicherte und sichere Lebensmittel findet diesmal am 10. Oktober 2023 in Wien statt.

"Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung entlang der Lieferkette und im eigenen Unternehmen"

"Lebensmittelsicherheit in schwierigen Zeiten"

"Risiken in der Lebensmittelherstellung und zukünftige Perspektiven"

Veranstaltungsort des mittlerweile 14. qualityaustria Lebensmittelforums ist die Eventlocation wolke19 im Ares Tower in der Donau-City-Straße 11 in 1220 Wien. Am 10. Oktober 2023 geht es hier ab 9.00 Uhr (Offizielle Eröffnung: 9.30 Uhr) um folgende Schwerpunktthemen:Konkret muss sich die Lebensmittelindustrie neben Qualität, Sicherheit, Authentizität und Legalität auch immer mehr mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen. Bei Quality Austria ist man der Überzeugung, dass sich dieser nicht nur in der Kostenstruktur der Unternehmen, sondern ebenso im Kaufverhalten noch deutlicher als bereits heute niederschlagen wird. Auch dieser Frage, wie dieser schwierige Balanceakt gelingen kann, wird sich das 14. qualityaustria Lebensmittelforum am 10. Oktober 2023 widmen.