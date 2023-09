Als Grundlage unseres Lebens werden Lebensmittel und die Industrie dahinter so kritisch und penibel beleuchtet wie kaum ein anderer Bereich. 2024 bietet die Zertifizierungs GmbH Quality Austria ein umfangreiches Angebot an Ausbildungen im Bereich Hygiene- und Qualitätsmanagement für eine nachhaltige Lebensmittelsicherheit.

Digitale Kompetenz und Expertise im Risikomanagement

Internationale Anerkennung der Zertifikate

Über Quality Austria Die Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist eine österreichische Instanz für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie für das Austria Gütezeichen. Grundlage dafür sind weltweit gültige Akkreditierungen und internationale Zulassungen. Jährlich profitieren mehr als 6.000 Trainingsteilnehmende sowie über 10.000 Kunden in knapp 30 Ländern von der Expertise des international tätigen Unternehmens, das 2004 gegründet wurde.

"Skandale in der Lebensmittelindustrie verunsichern Konsument:innen nachhaltig", weiß Wolfgang Leger-Hillebrand, Branchenmanager für Lebensmittelsicherheit bei Quality Austria. Umfangreiche Kenntnisse für Mitarbeitende in der Lebensmittelbranche sind daher essenziell, um die österreichischen Standards hochzuhalten. In den Kursen von Quality Austria werden Arbeitnehmende deshalb mit hygienerelevanten gesetzlichen Anforderungen und Lebensmittelsicherheitsstandards vertraut gemacht. Aber auch "Grundlagen der Mikrobiologie, Kenntnisse im Lebensmittelrecht und der Zusammenarbeit mit Behörden sowie profundes Verständnis der Anwendung eines Managementsystems sensibilisieren für eine nachhaltige Lebensmittelsicherheit", erklärt Leger-Hillebrand. Ausgebildete Hygienemanager könnten effiziente Hygienemanagementsysteme aufbauen, weiterentwickeln und eine fundierte Nachweisdokumentation einrichten. Systembeauftragte mit dem Schwerpunkt Lebensmittelsicherheit seien in der Lage, ein firmenspezifisches Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem zu implementieren und aufrechtzuerhalten.Quality Austria setzt im Kursprogramm 2024 auch einen Schwerpunkt auf Digitalisierung und Risikomanagement. In Kooperation mit fit4internet und basierend auf dem Kompetenzmodell DigiComp kann jetzt bei Quality Austria das digitale Kompetenzprofil von Arbeitnehmenden ermittelt werden, um anschließend gezielte Fortbildungen auszuwählen.Erfolgreiche Unternehmen müssten außerdem in der Lage sein, Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beurteilen und entsprechend zu reagieren. Quality Austria bietet daher umfangreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Risikomanagement an, welche auch als Sprungbrett für weiterführende Trainings, etwa im Bereich Business Continuity Management, dienen.Seit der Firmengründung 2004 hat Quality Austria mehr als 100.000 Personen in rund 12.000 Kursen geschult, wobei das Ausbildungsangebot laufend an aktuelle Themen und Anforderungen angepasst wird. Alle Kurse sind auch in englischer Sprache und als Inhouse-Trainings im jeweiligen Unternehmen verfügbar, wodurch neue Inputs sofort im beruflichen Alltag eingebracht werden können. Die Zertifikate von Quality Austria sind durch die Akkreditierung nach EN ISO/IEC 17024 weltweit anerkannt und entsprechen als objektive Kompetenznachweise einem staatlich anerkannten Zeugnis.