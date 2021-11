Rauch

Fruchtsafthersteller Rauch hat alle Schritte vom Baum bis ins Glas auf ihre Klimabilanz analysiert und optimiert. Die bisher nicht vermeidbaren Emissionen werden mit Klimaschutzprojekten ausgeglichen.

Die beiden Sorten Orange und Orange-Mango-Karotte der Marke Rauch Juice Bar sind die ersten klimaneutralen Orangen-Direktsäfte in Österreichs Kühlregal. Die Orangen stammen aus zertifiziert nachhaltigem Anbau und die neue TetraPak-Verpackung ist zu 87 Prozent pflanzlichen Ursprungs. Die Beschichtungs-Folie und der Plastikverschluss wurden zudem durch Bio-Kunststoff ersetzt, der aus Zuckerrohr gemacht wurde und damit die CO 2 -Emissionen nochmals um über 20 Prozent senkt. Insgesamt werden pro 1,5 Liter Rauch Juice Bar Orangensaft 950 Gramm CO 2 eingespart.