Rauch erholt sich vom schwierigen Corona-Jahr 2020 und steigerte seinen Umsatz um 185 Millionen Euro auf 1,15 Milliarden Euro. Neben den Schwerpunkten Gesundheit und Nachhaltigkeit investiert der Fruchtsafthersteller auch international stark in die Marken und Standorte.

Der österreichische Fruchtsafthersteller Rauch schließt das Jahr 2021 mit einem Plus von 19,5 Prozent erfolgreich ab. "Der Kurs stimmt", zeigt sich Daniel Wüstner, Geschäftsführer von Rauch, über das aktuelle Ergebnis erfreut und ergänzt: "Positiv ist dabei auch, dass alle drei Geschäftsfelder – also Markenartikel, Fruchtverarbeitung und Lohnabfüllung – zu diesem Wachstum beitragen."



Herausfordernde Rohstoffsituation

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Soziales

Gleichzeitig investiert man laufend in bestehende und neue Standorte. "Während es in unseren Werken in Europa primär um neue Anlagen und Optimierung der Produktionsabläufe geht, ist das im Herbst 2020 eröffnete Werk in Glendale/Arizona voll auf Wachstums- und Ausbaukurs", so Wüstner. Ein weiterer Standort in den USA, in Concord im Bundesstaat North Carolina, ist in Planung. Dort errichtet Rauch gemeinsam mit den Partnern Red Bull und Ball Packaging eine neue und top-moderne integrierte Getränkefabrik.Wie der gesamten Industrie machen auch Rauch die massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise zu schaffen. Das hat zum einen mit dem frostigen Frühling 2021 zu tun, der die Kosten für Fruchtarten wie Himbeere oder Pfirsich um ein Vielfaches anstiegen ließ, zum anderen auch mit dem Krieg in der Ukraine. Die Werke in Nyirmada in Ungarn und Przeworsk in Polen liegen nur unweit der ukrainischen Grenze. Man versucht mit Sachspende und finanziellen Mitteln zu unterstützen.Beim Produktsortiment dreht sich vermehrt alles um Gesundheit und Nachhaltigkeit. „Besonders erfolgreich sind unsere neuen Happy Day Immun-Säfte. Seit Herbst 2021 füllen wir diese noch dazu in neue, pflanzenbasierte TetraPak-Verpackungen ab. Dieses neu entwickelte Verpackungsmaterial besteht aus 83 Prozent pflanzlichen Rohstoffen, wodurch wir 2.000 Tonnen COpro Jahr einsparen“, freut sich Daniel Wüstner. Auch darüber hinaus wird laufend die gesamte Prozesskette vom Baum bis ins Glas unter den Aspekten Klimaschutz und Recycling optimiert.Bei den Beschäftigten erreichte das Familienunternehmen mit 2.096 Mitarbeitenden einen neuen Höchststand. Schwerpunkte setzt man bei der Lehrlingsausbildung und der Wiedereinstieg nach der Karenz, außerdem ermöglicht man es den Mitarbeitenden internationale Erfahrung zu sammeln, zum Beispiel im neuen Werk in Arizona.