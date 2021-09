Die neue Kampagne soll eine neue Perspektive auf das ikonische Markenlogo bieten.

Mit dem Slogan "Real Magic" will Coca-Cola in seiner neuen globalen Kampagne dazu inspirieren, "das Alltägliche zum Außergewöhnlichen zu machen". "Real Magic" ist die erste globale Markenplattform der Getränkemarke seit 2016. "Coca-Cola ist eine Marke, die sich durch Vielseitigkeit definiert: bescheiden, aber ikonisch, authentisch, aber geheimnisvoll, real, aber magisch", erklärt Manolo Arroyo, Chief Marketing Officer von The Coca-Cola Company. "Die Real-Magic-Philosophie beruht darauf, dass Vielfalt die Welt interessanter macht - eine Welt mit außergewöhnlichen Menschen, unerwarteten Möglichkeiten und wunderbaren Momenten. Gleichzeitig fängt sie die Essenz von Coca-Cola selbst ein: echter Geschmack, der unbeschreiblich und einzigartig ist, eben ein Hauch von echter Magie."

Zur Kampagne gehört auch eine neue Perspektive auf das ikonische Logo als "Hug-Logo" und "visuelle Klammer", bei der der Schriftzug von der "umarmenden" Darstellung auf der Coca-Cola-Flasche übernommen wird. Der neue Werbespot soll zeigen, wie reale und virtuelle Welten verbunden werden können beziehungsweise "dass das Verbindende immer größer ist als das Trennende". Mitgewirkt haben dabei die Gamer DJ Alan Walker, Aerial Powers von Team Liquid und Average Jonas. Für das Konzept von "Real Magic" arbeitete der Konzern mit internationalen Künstlern, Fotografen und Illustratoren zusammen, zu den Designpartnern gehören unter anderem Wieden+Kennedy London, KnownUnknown und Kenyon Weston. Kreiert wurde die Kampagne von der Werbeagentur BETC London, dem Filmregisseur Daniel Wolfe und dem auf Games und CGI spezialisierten Produktionspartner Mathematic und wird im TV, Kino, auf Social Media und DOOH-Motiven zu sehen sein, hier auch mit dem Slogan "Mit Coca-Cola rücken Welten ein Stück näher zusammen".

"Mit 'Real Magic' wollen wir die Menschen durch eine neue Plattform einzigartiger, eigener Erfahrungen auf ganz andere Weise ansprechen", so Arroyo. "Entwickelt wurde 'Mit Coca-Cola rücken Welten ein Stück näher zusammen' für und mit einer Community, die etwas anderes erwartet als das, was sie von Coca-Cola gewohnt ist. Bei der Kreation dieser Kampagne haben wir uns mit den besten Kreativen, mit Gamern, mit Twitch und mit anderen zusammengetan, um unseren Platz in einer Realität zu finden, die wir bisher nicht kannten. Das ist ungeheuer aufregend." Coca-Cola

Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.