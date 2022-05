Rebel Meat: Rebel Meat auf der Überholspur

Mehrfach preisgekrönt und zuletzt Sieger der CASH Start-up Competition flacht die Erfolgswelle von Rebel Meat nicht ab. Als Nächstes steht die Expansion nach Deutschland an, wo die hybriden Produkte ab 12. Mai im stationären Handel bei Denns, Alnatura und Rewe Süd zu finden sind.

Man könnte es als typische österreichische Lösung bezeichnen. Statt ausschließlich Fleisch zu verwenden, oder eben kein Fleisch, haben sich die Rebel Meat Gründer Cornelia Habacher und Philipp Stangl für den Mittelweg entschieden und Produkte entwickelt, die zur einen Hälfte aus tierischen Produkten bestehen und zur anderen aus Gemüse, Pilzen oder Hülsenfrüchte. Damit sollen vor allem Flexitarier angesprochen werden, also Menschen, die zwar Fleisch essen, aber regelmäßig auch darauf verzichten wollen. Und das sind laut Angaben der Veganen Gesellschaft Österreich 4,6 Millionen Menschen allein in Österreich.

Fleisch rebelliert jetzt auch in Deutschland

In Deutschland ist das Potenzial entsprechend noch höher, denn auch hier wollen die Menschen zwar weniger Fleisch konsumieren, aber nicht ganz von ihrem Speiseplan streichen. Immerhin essen die Deutschen im Schnitt 1,5 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Woche. "Nachdem der Fleischkonsum aktuell nur leicht sinkt, braucht es eindeutig Innovationen im Fleischmarkt - um den Leuten einen echten Gamechanger in die Hand zu geben und ihnen zu ermöglichen endlich ihre guten Vorsätze umzusetzen: weniger Fleisch zu essen, ohne auf irgendwas zu verzichten", so Cornelia Habacher schon beim Start von Rebel Meat in Österreich. Jetzt heißt es: "Unsere Mission, wieder ein Bewusstsein für den Wert von Fleisch zu schaffen, hört nicht an den Grenzen von Österreich auf. Daher war es für uns der logische nächste Schritt nach Deutschland zu gehen."