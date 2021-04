Recheis: Spaghetti-Kampagne

Recheis stellt die beliebteste österreichische Nudel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und kreiert eine umfassende Imagekampagne.

Die Spaghetti ist Österreichs beliebteste Nudel und wird am häufigsten zubereitet und gegessen. Von Ende März bis Ende April widmet Recheis dieser Nudel deshalb eine ganze Imagekampagne. Mit einem aufmerksamkeitsstarken HF-Spot und einer umfangreiche Online Präsenz auf allen Kanälen mit Rezeptvideos, Wissenswertem rund um die Spaghetti und einem Gewinnspiel will Recheis den Beweis antreten, der Experte für die Lieblingsnudeln der Österreicher zu sein. "Mit dieser Kampagne holen wir unsere hochwertigen Produkte auf die Bühne und stärken unsere Markenbekanntheit. Wir setzen auf große Produktvielfalt und auf die Verarbeitung österreichischer Zutaten. Dabei sehen wir die Regionalität als wichtigen Nachhaltigkeitsfaktor für die Zukunft", sagt dazu Recheis Marketing- und Verkaufsleiter Peter Dellemann.Der Tiroler Nudelexperte bietet selbst ein breites Spaghetti-Spektrum an, bestehen aus acht Sorten von Dinkel und Vollkorn über Bio oder die klassischen Goldmarke Spaghetti. Bei allen Produkten setzt Recheis auf regionalen Getreideanbau und die Verarbeitung österreichischer Zutaten. So wird der Dinkel für Recheis Naturgenuss Dinkel Spaghetti und Spaghettini von Landwirten im Steirischen Vulkanland angebaut. Den Hartweizen für die Recheis Goldmarke bauen Vertragsbauern mit viel Know-how und Leidenschaft im niederösterreichischen Weinviertel an.