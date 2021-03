Red Bull: Geflügeltes Wachstum

Trotz abgesagter Großveranstaltungen schafft es Red Bull, den Umsatz um 4 Prozent zu erhöhen, Wachstumsmärkte sind die Türkei, Deutschland und Russland.

Wie der "trend" berichtet, lief das Geschäftsjahr 2020 für Red Bull durchaus zufriedenstellend. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 6,31 Milliarden Euro, der internationale Absatz sogar um 5,2 Prozent. Damit wurden weltweit 7,89 Milliarden Dosen des Herstellers verkauft. Einige Märkte erwiesen sich dabei als besonders dynamisch, in der Türkei wurden 23 Prozent mehr Getränke von Red Bull verkauft, in Deutschland waren es 19 Prozent und in Russland 16 Prozent. Auch in Kanada (plus 14 Prozent), der Schweiz (11 Prozent) und den USA (10 Prozent) wuchs das Geschäft entsprechend.



Mit Jahresende wurden 12.618 Mitarbeiter in 171 Ländern beschäftigt, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. 2021 liegt der Fokus der Expansion auf den Kernmärkten, also Westeuropa und den USA. Im dortigen Bundesstaat Arizona wird ein neues Abfüllwerk errichtet.