Red Bull: Geschäftsrekord für Red Bull

Der Energydrinkhersteller verkaufte im vergangenen Jahr 11,582 Milliarden Dosen, der Konzernumsatz kratzt an der 10-Milliarden-Euro-Marke.

Egal wo man ist, ein Red Bull bekommt man mittlerweile fast überall auf der Welt. Die Popularität des Getränks steigt dabei unentwegt, den Eindruck vermitteln zumindest die steigenden Absatzzahlen. Im Jahr 2022 verkaufte der Getränkehersteller 11,582 Milliarden Dosen, das ist ein Plus von 18,1 Prozent "gegenüber dem ebenfalls sehr erfolgreichen Jahr 2021", wie Red Bull auf seiner Homepage bekannt gab. Gleichzeitig stieg der Konzernumsatz gegenüber 2021 um 23,9 Prozent von 7,816 Milliarden auf 9,684 Milliarden Euro. Die Steigerungen bei Absatz, Umsatz und Betriebsgewinn, stellen "bisherige Bestmarken in der Firmengeschichte dar", so das Unternehmen weiter.

Als Hauptgründe für die Entwicklung sieht Red Bull das konsequente Kostenmanagement sowie fortlaufende Intensivierungen entsprechender Markeninvestitionen. Der Erfolg soll aber weitergehen. Dafür fokussiert das Unternehmen, das 15.779 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 175 Ländern beschäftigt, die Expansion in den Kernmärkten Westeuropa und USA, möchte aber auch die Position in den sogenannten Entwicklungsländern stärken. Ein besonderes Produktaugenmerk liegt dabei auf der Original-250ml-Verpackungseinheit sowie auf dem Roll-out der Organics by Red Bull Range. Die Wachstums- und Investitionspläne würden wie üblich aus dem operativen Cash Flow finanziert werden.