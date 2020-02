Red Bull: Höhenflug für Red Bull

Der Getränkehersteller konnte 2019 eines der besten Geschäftsjahre der Firmengeschichte hinlegen.

Insgesamt 7,5 Milliarden Dosen konnte Red Bull vergangenes Jahr absetzen - ein Rekordergebnis für die Energydrinks und Limonaden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 700 Millionen Dosen mehr verkauft, ein Plus von 10,4 Prozent. Der relevanteste Wachstumsmarkt war mit Plus 37 Prozent Indien, gefolgt von Brasilien wo 30 Prozent mehr verkauft wurde. In Afrika wurden die Absätze gesammelt um 25 Prozent erhöht. Während im Herkunftsland Österreich das Plus 12 Prozent betrug, waren es in Deutschland 15 Prozent. Das beliebteste Produkt ist der "Klassiker": die 250-ml-Dose des Red Bull Energydrinks. Das Unternehmen mit Sitz in Fuschl hat im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von 6,06 Milliarden Euro (ein Plus von 9,5 Prozent) erwirtschaftet.