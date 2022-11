Redefine Meat: Steaks aus dem 3D-Drucker

Redefine Meat

Sieht aus wie ein Rinderfilet, ist jedoch 100 Prozent pflanzlich.

Im Jahr 2018 in Israel gegründet, will Redefine Meat mit seinem pflanzlichen New Meat das größte Fleischunternehmen der Welt werden.

Mitten zwischen argentinischem Roastbeef, brasilianischem Geflügel und niederländischen Schweinekarrees präsentierte sich Mitte Oktober auf der heurigen SIAL Paris in Halle 6 das israel