Soho_A_studio/stock.adobe.com

Das kleine, weiße Korn und seine Mit-Beilagen, Hülsenfrüchte und Co. haben auf unseren Tellern an Bedeutung gewonnen. In ihnen stecken wahre Kraftpakete, die längst zu einem Millionenbusiness geworden sind.

Knapp 510 Millionen Tonnen (geschälter) Reis landet in diesem Jahr weltweit auf den Tellern. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch weltweit liegt bei voraussichtlich knapp 50 kg Reis pro Jahr. Die Mehrheit der weltweiten Reisbestände wird in asiatischen Ländern angebaut. Die Liebe zum Korn geht sogar so weit, dass es in vielen asiatischen Sprachen ein und dasselbe Wort für "Reis" und "Essen" gibt. Auch in den Umsätzen der Top-5-Märkte (Asien) schlägt sich die Bedeutung des Korns im Zeitverlauf nieder.











Doch längst auch in Europa hält Reis, mit seinen knapp 10.000 Sorten, Einzug in die heimischen Küchen. Insbesondere der Basmati- oder Jasminreis, aber auch spezieller Risotto-Reis oder Österreich Reis sind hierzulande beliebt. Als nördlichstes Anbaugebiet von Reis gilt daher Österreich; hierzulande kultiviert beispielsweise Erwin Unger für Ja!Natürlich Langkornreis, roten indischen oder auch schwarzen Reis aus China, und das im bur genländischen Seewinkel. Damit zählt Reis zu den beliebtesten Getreide-Sorten in unseren Breitengraden neben Mais, Weizen und Gerste, wenn man die globalen Erntemengen, laut US Department of Agriculture, heranzieht.



Doch längst auch in Europa hält Reis, mit seinen knapp 10.000 Sorten, Einzug in die heimischen Küchen. Insbesondere der Basmati- oder Jasminreis, aber auch spezieller Risotto-Reis oder Österreich Reis sind hierzulande beliebt. Als nördlichstes Anbaugebiet von Reis gilt daher Österreich; hierzulande kultiviert beispielsweise Erwin Unger für Ja!Natürlich Langkornreis,genländischen Seewinkel. Damit zählt Reis zu den beliebtesten Getreide-Sorten in unseren Breitengraden neben Mais, Weizen und Gerste, wenn man die globalen Erntemengen, laut US Department of Agriculture, heranzieht.