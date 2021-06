In dieser Woche verlassen die erste in Österreich produzierten Ritter Sport Schoko-Quadrate die Fabrik in Breitenbrunn.

Amicelli, Fanfare und Banjo

Vor rund einem Jahr kaufte das deutsche Familienunternehmen Ritter die nun ehemalige Mars-Fabrik in Breitenbrunn (Burgenland) sowie die dort produzierten Marken. Anfang 2021 nahm Ritter die Produktion mit der Amicelli-Herstellung die neue Produktionsstätte in Betrieb. Nach dem Traditionsprodukt Ritter Sport Rum im März folgen nun mit dem veganen Sortiment die ersten Ritter Sport 100 Gramm Tafeln. "Wir sind stolz darauf, gerade für die Produktion des Vegan-Sortiments verantwortlich zu sein", sagt Werksleiter Michael Bock. Dort werden seither die drei veganen Sorten Voll-Nuss Amaranth, Mandel Quinoa und Sesam hergestellt, die alle das V-Label tragen. Die veganen Sorten sind bislang überaus erfolgreich und verzeichneten im vergangenen Jahr hierzulande ein Absatzplus von rund 21 Prozent, in Deutschland war der Zuwachs mit über 51 Prozent noch höher.

"Gerade in Zeiten wie diesen spielen Herkunft und Regionalität von Produkten sowie die lokale Wertschöpfung eine entscheidende Rolle. Umso mehr freut es mich, dass ab sofort Ritter Sport-Schokoladetafeln im Werk Breitenbrunn – ganz in der Nähe von Wien – nicht nur für den heimischen, sondern auch den globalen Markt unter höchsten Qualitätskriterien hergestellt werden. Das ist ein starkes und positives Signal sowohl an die österreichische Wirtschaft als auch die Konsumenten hierzulande. Ich freue mich schon jetzt auf ein spannendes Jahr mit vielen Ritter Sport-Innovationen 'made in Austria'", so Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer Ritter Sport Österreich.

Weichen für weiteres Wachstum sind gestellt

Künftig sollen auch weitere Varietäten des 100 Gramm Sortiments im Burgenland gefertigt werden, um das Werk in Waldenbuch (Baden-Württemberg), das immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen stößt, entlasten. Neben rund 2.600 Tonnen Amicelli und 3.500 Tonnen der Ritter Sport Rum Knusperstücke sehen die Planungen für Breitenbrunn ein jährliches Produktionsvolumen von rund 5.700 Tonnen der 100 Gramm Tafeln vor. Aktuell arbeiten im Werk 60 Mitarbeiter im Drei-Schichtbetrieb an fünf Tagen pro Woche. Mittelfristig sollen die Mitarbeiteranzahl auf 80 erhöht werden.