Das von Mars Austria übernommene Werk wird zunächst Waffelröllchen und ab März auch die Schokoladentafeln von Ritter Sport herstellen.

Im Rahmen eines Asset Deals ging nicht nur die Produktionsstätte in Breitenbrunn an die Alfred Ritter GmbH & Co.KG, auch die Marke Amicelli liegt nun bei dem Hersteller aus Schwaben. Vorerst werden nur die gefüllten Röllchen vom Band laufen, bald wird die Bandbreite jedoch erweitert, wie Werksleiter Michael Bock erklärt: "Wir starten mit Amicelli, ab etwa Mitte März kommt das Traditionsprodukt Ritter Sport Rum hinzu und voraussichtlich ab Ende Mai beginnen wir mit einigen Varietäten des Ritter Sport 100 Gramm Sortiments."

Für die Ritter Sport Produkte werden aktuell Anlagen vom Stammsitz in Baden-Württemberg ins Burgenland verlagert. Bis zu 70 Mitarbeiter werden bei Ritter Sport in Breitenbrunn beschäftigt sein – viele von ihnen waren dort bereits zuvor für Mars Austria tätig. Der Hersteller hat mit dem neuen Standort erstmals ein Werk außerhalb des Stammsitzes in Waldenbuch. Dass die Wahl dabei auf Österreich gefallen ist, freut vor allem Wolfgang Stöhr, bei Ritter verantwortlich für die Vermarktung in Österreich: "Wir waren 1983 die erste Auslandstochter und nun werden wir der erste Produktionsstandort außerhalb Deutschlands sein. Ich denke, das zeigt, welch besonderen Stellenwert Österreich seit vielen Jahren im Unternehmen Ritter genießt."