Bis zu 70 Prozent ist Weizenmehl teurer geworden. Grund dafür sind der Ukraine-Krieg und die magere Ernte in Indien.

438,25 Euro pro Tonne - so viel hat Weizen am Montag an der Euronext-Börse gekostet. Für diesen Höchstwert sind die ausbleibenden Exporte aus der Ukraine und eine Hi