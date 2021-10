Rupp: 100 Jahre Alma

Alma feierte das große Markenjubiläum auf mehr als 1.600 Metern Seehöhe und mit zahlreichen Gästen.

Die Übernahme war damals ein wichtiger Schritt, um Investitionen zu ermöglichen und Wachstumschancen wahrzunehmen. Mit dem Kauf verpflichtete sich das Familienunternehmen Rupp, sämtliche Mitarbeiter zu übernehmen, die Geschäftsfelder von Alma weiterzuführen und auch die Marke weiterhin eigenständig zu belassen. Und so ist auch heute das Markenzeichen – die Alma-Sennerin in der weißen Bregenzerwälder-Juppe – auf den Verpackungen zu sehen. „Und es gibt ja noch ein weiteres Merkmal der Marke Alma, dass schon vor 100 Jahren entstanden ist: die Schmelzkäseprodukte“, sagt Daniel Marte. Das heutige Erfolgsprodukt entstand ebenfalls schon 1921 – damals aus einer Not heraus. Weil die Naturkäselager voll waren, entschied man sich zur Errichtung einer Schmelzkäserei. Eine absolute Pionierleistung, gab es schließlich damals in Österreich noch keine andere Schmelzkäseproduktion. „Somit ist Alma logischerweise die älteste Schmelzkäsemarke Österreichs“, so Marte. Heute ist Alma in Österreich neben den Schmelzkäse-Ecken auch mit den Naturkäseprodukten stark vertreten – sowohl im LEH als auch über eigene Vertriebskanäle wie drei Alma-Verkaufsläden, vier Sennereien oder dem Webshop. Darüber hinaus erfreut sich die Traditionsmarke seit einigen Jahren in Deutschland zunehmender Beliebtheit. „Alma ist die Marke für traditionelle Vorarlberger Käsespezialitäten“, betont Christof Abbrederis, Bereichsleiter Alma.