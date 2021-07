Rupp: Kooperation mit Adi Matzek

Doppel-Grillweltmeister und Fleischermeister Adi Matzek und die Privatkäserei Rupp verkünden den Start einer langfristigen Partnerschaft.

Ziel der langfristigen Kooperation ist die gemeinsame Arbeit an grillfähigen und grillbegleitenden Käsespezialitäten und Rezepten. Das erste Resultat ist Adi's Signature-Burger "BurgerWiesen", der mit den neuen Rupp Schwarzer Pfeffer Scheiben zubereitet wird. Die neue Partnerschaft wird in Zukunft auch auf die Produktentwicklungen der Familienkäserei Einfluss haben. Durch Adi Matzeks Nähe zum Markt und sein breit aufgestelltes Netzwerk wird sich der intensive Austausch auch in den Produkten widerspiegeln, heißt es in einer Aussendung.

"Adi Matzek ist nicht nur ein begabter Grill-Profi, sondern überzeugt auch durch seine sympathische und authentische Art. Deshalb ist er für uns ein wertvoller Partner im Grill-Bereich, den wir mit unserem Rupp-Käse stärker fokussieren werden", freut sich Florian Beyer, Vertriebsleiter der DACH Region.