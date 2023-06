SalzburgMilch

SalzburgMilch Geschäftsführer Andreas Gasteiger.

Vom Milchhof zu SalzburgMilch. Das vor 90 Jahren gegründete Unternehmen startete 2013 mit neuem Markennamen. Geschäftsführer Andreas Gasteiger erklärt CASH einige der wichtigsten Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg der Firma.

Was in den 1930ern als Milchhof Salzburg begann, ist seit zehn Jahren unter der Marke SalzburgMilch bekannt. Nun feiert der größte Milchproduzent in Salzburg sein zehnjähriges Markenjubiläum. 2013 fusionierte der damalige Milchhof Salzburg mit der Spezialitäten Käserei Käsehof und firmierte zu SalzburgMilch um, was das Unternehmen letztlich zum drittgrößten Molkereibetrieb Österreichs machte.



Andres Gasteiger seit 20 Jahren federführend im Unternehmen Für die erfolgreiche Abwicklung und der Etablierung der Marke streut SalzburgMilch Geschäftsführer Andres Gasteiger seinem "großartigen Team, das unglaublich viel geleistet und eine einzigartige Premium-Position am Markt erarbeitet hat", Rosen. Gasteiger, der seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig ist, war zunächst Werkleiter für den gesamten Produktionsbereich, übernahm 2009 die Geschäftsleitung für Produktion, Technik und Logistik und ist seit 2019 alleiniger Geschäftsführer. In den vergangenen zehn Jahren konnte der Umsatz von 172 auf 300 Millionen gesteigert werden. Das Unternehmen wuchs auf 500 Mitarbeiter:innen.

