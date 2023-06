SalzburgMilch

SalzburgMilch Geschäftsführer Andreas Gasteiger.

Vom Milchhof zu SalzburgMilch. Das vor 90 Jahren gegründete Unternehmen startete 2013 mit neuem Markennamen. Geschäftsführer Andreas Gasteiger erklärt CASH einige der wichtigsten Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg der Firma.

Was in den 1930ern als Milchhof Salzburg begann, ist seit zehn Jahren unter der Marke SalzburgMilch bekannt. Nun feiert der größte Milchproduzent in Salzburg sein zehnjähriges Markenju