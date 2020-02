SalzburgMilch: 100 Tonnen Plastik eingespart

SalzburgMilch

Geschäftsführer Andreas Gasteiger freut sich über die Einsparungserfolge von SalzburgMilch.

SalzburgMilch legt großen Wert auf die Reduktion von Kunststoffen in vielen Lebensmittelverpackungen. So konnten in den letzten drei Jahren an die hundert Tonnen eingespart werden.