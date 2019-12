Im Rahmen der diesjährigen klimaaktiv-Fachtagung „Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe“ wurde die SalzburgMilch für ihr außerordentliches Engagement in Sachen Energieeffizienz erneut mit dem „klimaktiv-Preis“ ausgezeichnet.

Bereits seit einiger Zeit ist SalzburgMilch klimaaktiv-Projektpartner beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT). Damit hat man sich verpflichtet, den Energieverbrauch im Unternehmen kontinuierlich zu senken. „Für SalzburgMilch hat der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert“, sagt Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, und ergänzt: „Viele Maßnahmen in unterschiedlichsten Bereichen, wie z. B. auch der Einsatz von Elektroautos im Fahrzeugpool oder verschiedene Projekte an unseren beiden Unternehmensstandorten tragen dazu bei. So konnte unser Energieverbrauch in den letzten drei Jahren um 14 Prozent gesenkt werden.“ Heuer wurde die SalzburgMilch für ein Projekt zur Wärmerückgewinnung in der Käserei in Lamprechtshausen mit dem klimaaktiv-Preis ausgezeichnet. Sektionschef Dr. Jürgen Schneider übergab die Urkunde an den Projektverantwortlichen Prok. Franz Zehentner, Bereichsleiter Technik Käserei.