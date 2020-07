Die SalzburgMilch optimiert die Kartonschalen ihrer Premium Scheiben und verwendet dafür künftig zu 100 % recycelbares Papier.

Seit Anfang des Jahres kommen für die Scheiben der SalzburgMilch Premium Käsesorten Almkönig, Gouda, Emmentaler und Bergkäse neue Kartonschalen anstatt der zuvor üblichen reinen Kunststoff-Verpackungen zum Einsatz. Auf diese Weise konnten 80 Prozent Plastik gegenüber der herkömmlichen Kunststoff-Schalen eingespart werden. Jetzt gehen die Premium-Milchmacher einen Schritt weiter und lancieren die neuen Kartons, die zu 100 Prozent als Altpapier verwertbar sind. Die dünne Folie, mit der der Karton aus Qualitätsgründen beschichtet werden muss, lässt sich zusammen mit der Deckfolie der Verpackung vom Karton aufteilen und kann getrennt gesammelt und der Wertstoffsammlung zugeführt werden.