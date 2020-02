Die Bio-Milch aus dem Biosphärenpark Lungau der SalzburgMilch ist ab März unter der Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" bei Lidl erhältlich.

Lidl und die SalzburgMilch sind eine Kooperation eingegangen. Das Resultat ist ab März unter der Bio-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" in einem Großteil der Filialen des Diskonters erhältlich. Karsten Kremer, verantwortlicher Geschäftsleiter für Einkauf und Marketing bei Lidl Österreich: „Mit der Bio-Milch aus dem Lungauer Biosphärenpark schaffen wir ein weiteres Angebot für Konsumenten, denen Qualität auch im Sinne von Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir sehen es in unserer Verantwortung, derartige Innovationen zu unterstützen und ihnen eine Chance zu geben. Letztendlich entscheidet aber der Kunde, ob ein Produkt Bestand hat und wirtschaftlich angeboten werden kann.“Auch Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich begrüßt die Zusammenarbeit: „Die Bio-Milch aus dem Biosphärenpark ist nicht nur ein hochwertiges Produkt. Es ist mehr. Die Produktionsweise im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ist einzigartig. Der Mehraufwand für dieses außergewöhnliche Lebensmittel wird über den höheren Milchpreis für die Bauern auch abgegolten."In der Vergangenheit kämpfte die SalzburgMilch immer wieder um Listungen ihrer nachhaltigen Biolinie aus dem aus dem UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau. Geschäftsführer Andreas Gasteiger freut sich daher über die Partnerschaft: „Wir als Pioniere im Bereich der Tiergesundheit freuen uns, mit Lidl einen weiteren Partner für unser einzigartiges Projekt der nachhaltigen und ökoeffizienten Milchproduktion im Biosphärenpark Lungau gewonnen zu haben und die Produkte einer noch größeren Zahl an Konsumenten zugänglich machen zu können“,