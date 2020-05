SalzburgMilch: Treuepromotion mit Spaßfaktor

Pünktlich zum Weltmilchtag am 1. Juni startet die SalzburgMilch eine neue Treuepromotion.

In den kommenden Monaten sind grüne Treuepunkte auf vielen Premium-Produkten der Salzburger Molkerei zu finden, mit denen treue Kunden belohnt werden. Für 40 gesammelte Punkte bekommen sie als Dankeschön entweder ein Premium Tassenset oder eine Alu-Trinkflasche im Premium-Design geschenkt. An der Promotion teilnehmen kann man mit dem Kauf von u.a. der Frühstücks-Heumilch, dem Stracciatella Joghurt, dem Schoko- und Vanillepudding sowie der Maracuja Fruchtmolke. Zusätzlich zur Treupromotion findet ein Gewinnspiel statt, bei dem jeder SalzburgMilch-Fan gewinnen kann, ganz egal ob mit oder ohne vollgeklebten Sammelpass. Verlost werden SalzburgMilch-Überraschungspakete sowie als Hauptpreis ein Winterurlaub in einem 4-Sterne-Hotel in Obertauern samt Skipässen für die gesamte Familie.

„Gerade nach dieser schwierigen Zeit, die für viele mit enormen Einschränkungen verbunden war und zum Teil immer noch ist, möchten wir uns bei allen Salzburgerinnen und Salzburgern für ihre Treue zu unseren regionalen Produkten bedanken und ihnen mit unseren Prämien eine kleine Freude machen“, sagt Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch.