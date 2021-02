Die SalzburgMilch startete 2021 mit einem neuen Werbeauftritt, bei dem Tiergesundheit und Nachhaltigkeit im Fokus stehen.

Die Salzburger Molkerei rief bereits vor Jahren eine Tiergesundheitsinitiative ins Leben, die sie eigenen Angaben zufolge darin auch zum Pionier unter den Molkereien machte. Die Initiative umfasst neben regelmäßigen Tiergesundheits-Checks aller Milchkühe auch eine eigene Tierärztin, die den Milchbauern beratend zur Seite steht, ebenso wie einen Tiergesundheitsbeirat. Nun will die Molkerei die Verbraucher mithilfe einer neuen Werbekampagne auf dieses Engagement aufmerksam machen. "Alle Aspekte unserer Tiergesundheitsinitiative in einem Werbespot zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Daher verwenden wir kurze Fragen oder prägnante Headlines, um die Aufmerksamkeit unserer Konsumentinnen und Konsumenten für dieses wichtige Thema zu wecken. Die ausführlichen Informationen können dann auf unserer Homepage im Detail nachgelesen werden", erklärt Florian Schwap, Marketingleiter der SalzburgMilch. Gelingen soll das mit Headlines wie unter anderem "Wieviel Tiergesundheit für uns zählt? Im Schnitt 18 Milchkühe pro Hof!" oder "Wir versprechen Nachhaltigkeit nicht nur. Wir leben sie seit Generationen".

"In unseren TV-Spots verbinden wir alles, was uns besonders wichtig ist: Tiergesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss. Und am Ende stellen wir unsere neuen Produkte wie die Premium Frühstücks-Heumilch - von Kühen mit 365 Tagen Auslauf im Jahr - oder die nachhaltigen Käsescheiben-Verpackungen vor", kündigt Schwap an.



SalzburgMilch Kampagne