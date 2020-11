Manuel Kaiser führt das Importhaus Schenkel bereits in der fünften Generation.

Manuel Kaiser, seit Sommer 2020 der neue Geschäftsführer des traditionsreichen Feinkostspezialisten Schenkel, sorgt für Produktvielfalt im ausgesuchten Lebensmittelfachhandel und authentischen Geschmack in der heimischen Alltagsküche.

Schenkel: Produktparade

Schenkel Feine Anchovisfilets werden in Essig mariniert und anschließend in Sonnenblumenöl eingelegt. Schenkel Feine Pfahlmuscheln geräuchert mit Chili, eingelegt in Rapsöl. Schenkel Rotlachs aus den eisklaren Gewässern Alaskas – aus garantiert nachhaltiger Fischerei. Nach traditioneller Art von Hand zubereitet – über Buchenholz hängend geräuchert.

Im Fokus von Manuel Kaiser, der die Geschäftsführung des Importhauses Schenkel gänzlich übernommen hat, und seinem Team steht der Ausbau der Eigenmarke "Schenkel delikatEssen" mit exklusiven Produktneuheiten und internationalen Köstlichkeiten. Darüber hinaus baut das familiengeführte Unternehmen das Portfolio der internationalen Vertriebsmarken stetig aus.Gerade zum Jahreswechsel haben jedoch die Hauptproduktgruppen von Schenkel "Fisch, Caviar & Co" Hochsaison. Um der regen Nachfrage gerecht zu werden, wurde das bereits gut sortierte Sortiment an Lachs- & Räucherspezialitäten mit einem Wildlachs aus den Gewässern Alaskas sowie mit einer feurigen Variante an geräucherten Muscheln mit Chili, erweitert.Aus Verantwortungsbewusstsein und im Sinne der Nachhaltigkeit stammen die jeweiligen Produkte ausschließlich aus kontrolliert nachhaltiger Fischerei beziehungsweise von ausgesuchten, kontrollierten Aquakulturen.