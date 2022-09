Schlumberger: 180 Jahre Gönnung

Die österreichische Traditionssektkellerei Schlumberger feiert ihr 180-jähriges Bestehen. Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass Schlumberger trotz des hohen Alters nichts an jugendlichem Elan eingebüßt hat. Außerdem feiert man mit einer neuen Kampagne, einer limited Edition und einem prickelnden Brunch-Format.

"Wir wollen die erste Wahl bei Genussmomenten und Lebensfreude sein", erzählt Zacherl. Das spiegelt auch eine umfassende 360-Grad-Kampagne wider. Im Mittelpunkt steht das Wort "Gönnung" – ein Kunstwort, das man so nicht im Duden findet. Dabei ist es gerade in der Jugendsprache ein gern gewählter Ausdruck, gleichzeitig steht er für etwas Opulentes. Visuell erlebbar soll das mit der Kampagne "Gönnung seit 180 Jahren" werden, inszeniert von der Agentur Obscura. Dabei wird pure Lebensfreude das bindende Glied zwischen den unterschiedlichen Zeitepochen und ein Stilbruch soll den Spagat zwischen Tradition und Moderne schaffen.

Schlumberger – Gönnung seit 180 Jahren.

1,5 Millionen verkaufte Flaschen

Marussia Die Marussia Beverages Group ist ein Getränkeunternehmen im Privatbesitz der Schweizer Gruppe Sastre Holding SA . Sie produziert und vertreibt international Weine und Spirituosen und macht damit nach eigenen Angaben einen Umsatz von 250 Millionen Euro. Zu Beginn des Jahre 2022 verlagerte die Schlumberger-Mutter Marussia das Exportgeschäft der Gruppe nach Österreich, das brachte einen regelrechten Umsatzboost. Der Umsatz in Österreich macht ein Drittel des Gesamtumsatzes der Marussia Gruppe aus.

Genussmomente trotz Teuerung hochhalten

Das Jubiläum kommt zwar in einer herausfordernden, mit Blick auf die Zahlen, aber in einer dennoch erfolgreichen Zeit. Nachdem 2020 vor allem durch die geschlossene Gastronomie schwierig war, kann man 2021 durchaus als sehr gutes Jahr verbuchen – sowohl im Inland als auch im Export, wo man zusammengenommen auf dem Niveau von 2019 liegt. Vor allem der Lebensmittelhandel hat das hierzulande getragen. Vor allem die Marken Schlumberger performte nach Nielsen mit einem Absatzplus von 21,4 Prozent überdurchschnittlich. "Wir hatten immer das Ziel, eine Million Liter zu verkaufen, sind aber immer knapp vorbeigeschrammt", so der Geschäftsführer. 2021 war es dann aber so weit. 1,5 Millionen Flaschen wanderten über den Ladentisch, das entspricht 1,1 Millionen Liter. Auch Hochriegel liegt mit plus 19,7 Prozent über dem Gesamtmarktwachstum des Sektmarktes von plus 14 Prozent. Insgesamt erreichte das Haus Schlumberger 2021 nach Nielsen mit einem Plus von 15,6 Prozent einen Umsatz von 97,1 Millionen Euro. Damit liegt man sogar leicht über dem Vorkrisenniveau 2019.Im ersten Halbjahr 2022 ist nun ein leichter Rückgang zu sehen, "das war aber zu erwarten", wie Zacherl betont. Der Sektmarkt ging im Absatz um fast acht Prozent zurück, im Umsatz etwa vier Prozent. Grund dafür ist einerseits die Rückkehr der Gastronomie, andererseits aber auch die aktuelle, herausfordernde Situation. Auch die Teuerungen gehen an Schlumberger nicht spurlos vorbei.