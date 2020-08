Schlumberger: Doppelter Sektgenuss

Unter dem Motto "Genieße Österreich" verdoppelt der heimische Schaumweinproduzent zwischen 20. August und 31. Oktober jede in der Gastronomie bestellte Flasche Schlumberger für den Genuss zu Hause.

Schlumberger hat sich vorgenommen, die heimische Gastronomie zu stärken und den Konsumenten gleichzeitig eine kleine Freude zu bereiten. In diesem Sinne zahlt sich die Bestellung einer Flasche Schlumberger Sekt 0,75 l im Lieblingslokal gleich doppelt aus. Denn wer dort zwischen 20. August und 31. Oktober eine Flasche bestellt, kann die Rechnung anschließend unter www.schlumberger.at/doppeltergenuss hochladen und bekommt dafür nach interner Überprüfung einen Gutscheincode für den Schlumberger Online-Shop per Mail zugeschickt. Mit diesem Code kann pro Rechnung eine 0,75 l Flasche aus dem Schlumberger Klassik Sortiment ausgewählt und gratis nach Hause bestellt werden."Unsere Partnerbetriebe in der heimischen Gastronomie durchlebten die letzten Monate eine besonders schwierige Zeit. Daher sehen wir es auch in unserer Verantwortung, als traditionsreichste österreichische Sektkellerei die Gastronomie zu unterstützen. Mit der neuen Kampagne wollen wir Menschen mobilisieren, Zeit in Gastgärten und Lokalen zu verbringen und Österreich zu genießen. Das stärkt die heimischen Betriebe und in weiterer Folge die heimische Wirtschaft", betont Schlumberger Geschäftsführer Benedikt Zacherl.