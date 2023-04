Schlumberger

Im burgenländischen Müllendorf soll bis Juni 2023 eine der modernsten Produktionsanlagen Europas zur Sektherstellung entstehen.

Die Wein- und Sektkellerei Schlumberger startet im Juni mit der Errichtung einer neuen Produktionsanlage zur Sektherstellung im Burgenland - sie soll eine der modernsten Europas werden.

Mit drei Jahren covid-bedingter Verzögerung - ursprünglich wäre der Baustart bereits 2020 geplant gewesen - soll nun die neue Produktionsanlage von Schlumberger endlich realisiert werden. Als Standort für das zwölf Hektar große Neuprojekt wurde der Ort Müllendorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gewählt. Auch andere Standorte waren im Gespräch, aber "keiner der Alternativstandorte hat trotz unterschiedlicher Bemühungen unseren Anforderungen so optimal entsprochen, wie jener im Burgenland", erklärt Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl. Ausschlaggebend dabei waren neben der Größe der verfügbaren Fläche und dem Preis der Immobilie unter anderem auch die Nähe zur Autobahn A3, Fördermöglichkeiten und die bestehende Infrastruktur. Als Grund, warum überhaupt ein neuer Produktionsstandort nötig ist, gibt er an, dass man am derzeitigen Standort in Wien-Heiligenstadt und Bad Vöslau an "Kapazitätsgrenzen stoße, da sie keine wirtschaftlich sinnvollen Erweiterungen mehr zulassen".