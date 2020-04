Schlumberger: Prickelnde Grüße nach Hause

Den Mitarbeitern im Homeoffice einfach einmal Danke zu sagen, hat sich nun Schlumberger zur Aufgabe gemacht - den eigenen und denen aus anderen Unternehmen. Ostergrüße gibt es auch.

Frühlingshafte Ostergrüße

Schlumberger

Die Begeisterung bei den Beschenkten über die wertschätzende Geste der Schlumberger-Geschäftsführung war groß. Das zeigen auch die zahlreichen privaten Dankes-Postings auf den diversen Social Media Kanälen.

Persönliche Kontakte sind zurzeit rar, über kleine Gesten freut man sich aber umso mehr. Das hat sich auch Schlumberger gedacht und hat prickelnde Frühlingsgrüße in Form einer Flasche Schlumberger, gemeinsam mit einem personalisierten Dankesschreiben der Geschäftsführung, direkt ins Homeoffice aller Angestellten in ganz Österreich verschickt. Damit wollte der Schaumweinproduzent seinen Mitarbeitern einfach einmal für ihren Einsatz in der herausfordernden Zeit danken. Die Überraschung war groß, die Freude über die Anerkennung noch größer. Deshalb möchte Schlumberger das Konzept jetzt noch weiter ausrollen und auch anderen Unternehmen die Möglichkeit zu einem prickelnden Dankeschön geben. "Weil die Idee so gut bei unserem Team angekommen ist, wollen wir diese Möglichkeit auch allen anderen österreichischen Arbeitgebern anbieten, die speziell in der jetzigen Situation ein außergewöhnliches Danke oder motivierende Frühlingsgrüße an ihre Belegschaft senden möchten", erzählt Schlumberger Geschäftsführer Benedikt Zacherl. Die komplette Organisation der Großbestellung wird von Schlumberger abgewickelt. Einfach bei der Sektkellerei unter Danke@schlumberger.at bestellen, eine persönliche Grußbotschaft übermitteln und zwei Tage später sollte bei den Mitarbeitern das Paket ankommen.Auch für die Privatkunden hat sich Schlumberger etwas einfallen lassen. Unter dem Motto Sparkling Spring@home liefert das Unternehmen bis auf Weiteres direkt und versandkostenfrei nach Hause. Und da Ostern bereits vor der Türe steht, können Bestellungen der Schlumberger Spring Edition für Freunde und Familie im Online-Shop nun mit einer passenden Grußkarte personalisiert werden. Das gilt übrigens auch für Muttertag oder Geburtstage. Als besonderen Geschenkstipp empfiehlt Schlumberger das "Spring Paket" mit dem Rosé der Schlumberger Spring Edition, den floralen Gläsern und dem Spring Fächer. Der beliebten Schlumberger Rosé Brut Klassik in floralem, frühlingshaften Design schmeckt nach Frühling und passt mit seinem weichen und samtigen Abgang sowie dem feinen Duft nach roten Waldbeeren außerdem besonders gut als Begleitung zu leichten Gerichten wie Fisch, Meeresfrüchten, hellem Fleisch und mildem Weichkäse.