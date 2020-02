Schlumberger: Rosarote Frühlingsgefühle

Nach dem Erfolg im Vorjahr feiert die Sektkellerei Schlumberger auch heuer wieder den Sparkling Spring. Im Mittelpunkt steht das Trendprodukt Rosé, limited Edition inklusive.

Im Winter stoßt man mit Schaumwein an, im Sommer wird er gerne in Drinks gemischt, wie Hugo oder Aperol. Und im Frühling? Da ist Rosé-Zeit. Seit 2019 zelebriert Schlumberger in dieser Jahreszeit das Trendprodukt im Sparkling Spring. Die Aktivierung der gesamten Kategorie war mit einem Wachstum vom über 200 Prozent während des Promotion-Zeitraums im ersten Jahr und vor allem beim Klassiker Rosé Brut 0,75 Liter sowohl im Handel als auch in der Gastronomie ein voller Erfolg.Der Sparkling Spring wird auch heuer wieder über eine groß angelegte Kampagne beworben. Neu sind Gutscheine, die über einen QR-Code abrufbar sind. Außerdem werden bis zu 15.000 Schlumberger Rosé Flaschen 0,2 Liter österreichweit verteilt. Im Mittelpunkt des prickelnden Frühlings steht aber die limited Edition des Schlumberger Rosé Brut Klassik im frühlingshaften Design, mit Magnolienblüten verziert. Er wird aus rein österreichischen Pinot Noir-, St. Laurent und Zweigelt-Trauben gewonnen und reift gemäß den Qualitätsstandards der österreichischen Sektpyramide mindestens neun Monate auf der Hefe. Finessenreicher Geschmack, ein weicher und samtiger Abgang sowie der feine Duft nach roten Waldbeeren sollen die Schlumberger Spring Edition auszeichnen und so richtig Lust auf Frühling machen.Rosé Weine und Schaumweine liegen sowohl national als auch international nach wie vor im Trend. Laut Nielsen-Studie (LEH 2019) stieg der Absatz im vergangen Jahr um 18,5 Prozent. Auch eine von Schlumberger durchgeführte Umfrage mit dem market Institut (2019) bestätigt den Trend zu prickelnden Rosé Produkten und vor allem die untrennbare Verknüpfung von Frühling mit Rosé Sekt.