Schlumberger: Sekt mehr im Alltag angekommen

Schlumberger fasst in seinem Sektreport 2021 wieder die aktuellen Trink- und Konsumgewohnheiten der Österreicher zusammen. Das Fazit: Sekt verlagerte sich aufgrund der fehlenden Feiern mehr in den Alltag.

Bewusster Einkaufen?

Unsicherheiten und Einschränkungen waren die Schlagworte für 2021. Geschlossene Gastronomiebetriebe und Kultureinrichtungen haben den Sektmarkt stark getroffen, auf den prickelnden Genuss wollten die Konsumenten aber dennoch nicht verzichten, wie die Ergebnisse des Sektreports zeigen. In der Befragung, die von Ende Oktober bis Mitte November durchgeführt wurde, gab jeder Dritte an, abseits von Anlässen zu einem Glas Sekt zu greifen, im Jahr zuvor war es zum Vergleich nur jeder Vierte. Dennoch ist in allen Altersgruppen ein leichter Rückgang im Sektkonsum zu beobachten, was auch damit zusammenhängt, dass 64 Prozent der Befragten grundsätzlich weniger oft in ein Lokal gehen als vor der Pandemie. 57 Prozent gaben als Grund an, sich an das Daheimsein gewöhnt zu haben.In der Pandemie hat sich ein starker genereller Trend hin zu einem bewussteren Einkaufen gezeigt. Bei Sekt und Alkohol hat sich das Einkaufsverhalten aber bei einem überwiegenden Teil der Befragten (78 %) nicht verändert. 11 Prozent shoppen weniger oft Alkohol, acht Prozent dafür mehr. Generell wird etwa ein bis zweimal im Jahr Sekt gekauft, 10 Prozent greifen einmal pro Monat ins Sektregal. Dabei fällt auf, dass gerade bei Jüngeren ein Anstieg zu bemerken ist, hier ist es jeder Vierte der 18-29-Jährigen, der einmal im Monat Sekt kauft. Schlumberger sieht hier eine Bestätigung für das eigene Bemühen in Sachen Bewusstseinsbildung.