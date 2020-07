Schlumberger: Sprudelnder Markenrelaunch

Der heimische Schaumweinproduzent hat von Markenlogo bis Flaschendesign, von Webshop bis hin zum Werbesujet seinen gesamten Markenauftritt überarbeitet.

Schlumberger

Schlumberger erstrahlt in neuem Kleid. In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Leo Burnett sowie den Instituten Brand Logic und Brand Trust wurde der Markenauftritt neu gestaltet. "Für Schlumberger ist dies der größte Relaunch der letzten 40 Jahre und beinhaltete ein hohes Maß an Markenführung und Markenentwicklung. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich diesen Veränderungsprozess verantworten durfte", freut sich Florian Czink, Schlumberger Marketing Director. Dabei sollte das neue frische Erscheinungsbild aber auch weiterhin für Tradition, Kennerschaft aber auch modernen Lifestyle stehen. Das beginnt beim Logo, das nach wie vor Geschichte und Tradition sowie gleichzeitig zeitgemäße Eleganz vermittelt. Der Adler wurde dafür ein wenig vereinfacht, um ihn besser sichtbar zu machen. In der Schriftart hat man leichte Reduktionen vorgenommen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Zudem verzichtet Schlumberger beim Flaschendesign auf schnörkelige Verzierungen und setzt stattdessen auf ein geradliniges Design. Die Sektkategorie ist nun direkt am Flaschenhals vermerkt und soll dadurch noch besser in das Design integriert sein. Auch das Etikett ist schlicht gehaltet. Neu und prominent ist darauf das Schlumberger-Versprechen "Austrian Sparkling" zu finden."Unter 'Austrian Sparkling' beleben wir als Begründer der österreichischen Sektkultur die Kategorie neu und tragen diese als Botschafter für österreichischen Sekt hinaus in die Welt: Ausschließlich österreichische Trauben, nach der 'Méthode Traditionnelle' zu hochwertigstem Schaumwein mit einem leichten, frischen Geschmacksprofil veredelt und mit dem Kellereipunkt signiert – das zeichnet Schlumberger aus. Kenner schätzen auch unsere Histaminarmut mit kaum messbaren Werten von unter 0,1 mg/l. Wir differenzieren uns durch diese Fülle an Leistungen deutlich vom herkömmlichen Sekt Mitbewerb", erklärt Czink.Im Zuge des Relaunches wurden neben den Produkten selbst auch der Schlumberger Online Shop und die Website überarbeitet - inkl. neuer Funktionen. Zum Beispiel kann man mit einem Feature seine Sektflaschen-Etiketten personalisieren. Beim Gesamtkonzept wurde auf Einheitlichkeit Wert gelegt. "Das reduzierte Design hebt die Eleganz der Marke auf eine zeitgemäße Art und Weise hervor. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Wiedererkennbarkeit der einzelnen Produkte und den stimmigen Markenauftritt über die gesamte Produktrange gelegt. Der leichte und frische Charakter unserer Sekt-Spezialitäten spiegelt sich im neuen Design auf höchstem Niveau wider", zeigt sich Bettina Ullmann, Schlumberger Group Brand Managerin, vom Relaunch begeistert.