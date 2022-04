Schlumberger

Er folgt damit Susanne Erber nach, die diese Position bis Ende 2021 innehatte.

Im Mai 2021 fing Stephan Dubach bei Schlumberger als Controlling-Leiter an, mit Jänner 2021 folgte nun die Übernahme des gesamten Finanzbereichs als neuer Finanzdirektor und Eintritt in die Geschäftsleitung von Schlumberger Österreich. Der 51-jährige gebürtige Schweizer bringt umfangreiche Expertise im Controlling und Finanzmanagement mit. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Bern mit den Schwerpunkten Finance & Controlling und Financial Management, führten ihn verschiedene berufliche Stationen in Italien, England und der Schweiz schließlich 2002 nach Österreich, wo er zuletzt als stellvertretender CFO und Bereichsleiter Controlling für die Magenta Telekom tätig war.