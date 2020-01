Schlumberger: Sektsteuer soll fallen

Das gestern veröffentlichte Koalitionsübereinkommen der neuen österreichischen Bundesregierung enthält das Commitment, die Schaumweinsteuer abzuschaffen.

Die designierte Regierung von ÖVP und Grünen sieht auf Seite 81 des Entwurfs für das Regierungsprogramm 2020–2024 die endgültige Abschaffung der Schaumweinsteuer vor. Österreichs größte Sektkellerei Schlumberger fühlt sich mit ihren diesbezüglichen Interventionen bestätigt und schreibt dieses Commitment auf ihre Fahnen. Schlumberger stellt nun auch eine Weitergabe der Steuerersparnis an den Konsumenten zum gegebenen Zeitpunkt in Aussicht.„Die vielen intensiven Gespräche unseres Hauses in den letzten Jahren haben sich endlich bezahlt gemacht“, sagt der Schlumberger-Geschäftsführer Mag. Benedikt Zacherl. „Entscheidend waren ein langer Atem und unsere erneuten Bemühungen im Zuge der Regierungsverhandlungen im Spätherbst. Wir haben uns gleich zu Beginn der Gespräche zwischen ÖVP und Grünen mittels persönlichem Schreiben an alle Beteiligten der Verhandlungsgruppe Wirtschaft und Finanzen gewandt, um einmal mehr die Auswirkungen dieser Bagatellsteuer auf die heimische Sekt- und Weinwirtschaft und die Benachteiligung österreichischer Hersteller aufzuzeigen und aufzuklären.“