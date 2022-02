Ab 8. Februar 2022 sichert sich die Hautpflegemarke sebamed mithilfe neuer Werbespots die Aufmerksamkeit der ORF-Fernsehzuschauer.

Zu den vorgestellten Neuzugängen im Produktportfolio zählt etwa die nachhaltige "sebamed Feste Duschen"-Serie. Neu ist, dass die beliebten Klassiker "Frische Dusche" und "Wellness Dusche" seit Kurzem nämlich auch im festen Format angeboten werden, ebenso wie eine limitierte feste Pflegedusche in der Variante "Mango & Ingwer".

Sebapharma bringt seine Produkte mit drei Werbespots ins Hauptabendprogramm des ORF. Neben Neuerscheinungen stehen auch Produktlieblinge von sebamed im Fokus und sorgen für Kontaktpunkte mit ihrer Zielgruppe. "Mit unserer neuen Kampagne möchten wir die Öffentlichkeit darüber informieren, dass die medizinische Hautreinigungs- und Pflegemarke sebamed eine große Auswahl an Produkten mit dem pH-Wert 5,5 auf den Markt bringt", erklärt Udo Klüwer, Leiter sebamed Global Marketing bei Sebapharma.

In weiteren Spots werden zudem die Sortimentslieblinge wie das "Balsam Deo sensitive" oder die Männer-Pflegelinie sebamed For Men in Szene gesetzt. Insgesamt führt das Hautpflegeunternehmen über 100 Produkte, unter anderem auch speziell für trockene Haut, empfindliche Haut, unreine Haut, Anti-Aging, Baby & Kind, Sonne, Anti-Rötungen und vieles mehr.