Selber backen: Herbstzeit ist Backzeit

Wenn sich die brütende Sommerhitze verabschiedet hat, werden die Backöfen in den Haushalten wieder vermehrt angeworfen.

Einst als spießig verschrien, hat sich das Selber Backen in den letzten Jahren immer mehr zu einem wahren Freizeittrend entwickelt. Befeuert wurde dieser nicht zuletzt durch die Coronaviruspandemie, als die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten, oder besser gesagt zu Hause verbringen mussten.

Dementsprechend ist in den letzten Jahren ein riesiges "Backuniversum" entstanden. Dieses erstreckt sich von Backsendungen im TV über unzählige Social-Media-Auftritt von Back-Influenzern bis hin zu neuen Backbüchern. All diese Angebote bieten eine Fülle an Backanregungen und verleiten zum Selber Backen. Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang die zahlreichen Backinspirationen am Point of Sale. Handel und Hersteller verstehen es geschickt, stets neue, oft stark saisonal geprägte Themenwelten zu schaffen, in die nicht nur Backenthusiasten gerne eintauchen. Doch auch dieses vorliegende Dossier möchte Ihnen eine spannende Reise durch die Welt des Backens bieten – von Grundzutaten über Deko-Produkte bis hin zur Hardware, es ist etliches dabei!