Der langjährige Partner von Licht ins Dunkel feiert ein erfolgreiches Jahrhundert. Zum Jubiläum legt Sirius die klassischen Haushaltszünder und Langhölzer als Sonderedition neu auf.

Sirius Match Austria

Rupert Waranitsch mit den Sirius Riesenzündhölzern

Über 33 Jahre Partnerschaft mit Licht ins Dunkel

Sirius blickt 2020 auf eine 100-jährige Erfolgsgeschichte mit Tradition und höchstem Qualitätsanspruch zurück. Das Jubiläumsjahr feiert das Unternehmen mit speziellen Sondereditions. So werden die Riesenzünder mit unterschiedlichen Motiven angeboten, wie etwa mit Bildern von Gustav Klimt, während die Langhölzer mit österreichischen Waldtieren gezeigt werden - eine Anspielung auf die Kooperation mit dem Österreichischen Naturschutzbund. "Wir legen großen Wert auf Qualität und Sicherheit. Unsere historischen Etiketten waren bereits im Jahr 1928 mit dem Hinweis 'Beste Sicherheitszünder' versehen", sagt Geschäftsführer Rupert Waranitsch und ergänzt: "Nachhaltigkeit ist für uns ein ebenso wichtiges Thema. Seit Anfang der 1980er-Jahre wird für unsere Sirius Zündhölzer ausschließlich Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet." Neben Sirius Zündhölzern werden in Österreich derzeit auch Feurius Anzündhilfen für Öfen und zum Grillen sowie Cricket Feuerzeuge angeboten.Seit über 33 Jahren unterstützt Sirius die Spendenaktion Licht ins Dunkel. Die Riesenzündhölzer waren die ersten Artikel überhaupt, aus deren Erlös ein Fixbetrag als Spende an Licht ins Dunkel ging, erzählt man bei Sirius. Pro verkaufter Schachtel der Riesenzündhölzer werden 40 Cent gespendet. "Bisher wurden über 3,5 Millionen Euro an Licht ins Dunkelüberreicht. Ein solcher Erfolg ist nur durch die tatkräftige Mithilfe unserer zahlreichen Vertriebspartner und Konsumenten möglich", freut sich Waranitsch. Jährlich werden dafür zehn Motive von Menschen mit besonderen Fähigkeiten aus ganz Österreich gestaltet, mit denen die Schachteln der Riesenzünder bedruckt werden.