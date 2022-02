Ben Doro Dad

Siegerprojekt "Uptraded": v.l.n.r.: Philipp Bodzenta (Public Affairs Director Coca-Cola Österreich), Anna Greil (uptraded), Herbert Bauer (General Manager Coca-Cola HBC Österreich)

Seit rund 15 Jahren initiiert Coca-Cola Österreich den "Get active Social Business Award" mit - der Hauptpreis geht an das Projekt Uptraded, eine Tinder-Style-Kleidertausch-App für einen nachhaltigen Kleiderschrank. Sonderpreise gehen an YEP und Sportfinder.

Über insgesamt 92.000 Euro dürfen sich die Gewinner des Gasba-Awards freuen. In der Endrunde präsentierten insgesamt sieben Social Start-ups ihre Businesspläne, die sie für die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung entwickelt haben. Hauptpreis geht an Uptraded, eine Tinder-Style-Kleidertausch-App, die einen günstigen und nachhaltigen Weg bietet, den eigenen Kleiderschrank auf spielerische Weise up to date zu halten. Mit einer klaren Vision im Hintergrund: die Modeindustrie gemeinsam mit ihrer Community zu revolutionieren und Tauschen als Kleidungsbeschaffungsmethode im Mainstream zu etablieren.





Zusätzlich zum Hauptgewinn wurden heuer wieder Sonderpreise durch die Studierenden der Social Entrepreneurship Lehrveranstaltung "Philanthropie und Impact Investing" an der Wirtschaftsuniversität Wien verliehen. So dürfen sich die Beteiligten des Projektes YEP Austria über eine 5.000 Euro-Unterstützung freuen, das Projekt Sportfinder geht mit zusätzlichen 3.500 Euro nach Hause.

