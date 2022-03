Sodalis Group: Sodalis schluckt Lornamead

Durch die Entwicklungs- und Produktionsexpertise von Sodalis ergeben sich zahlreiche strategische Vorteile für die Lornamead Marken, meint Geschäftsführer Christoph Hasselmann.

Wie zu Jahresbeginn verkündet wurde, wird Lornamead Teil der italienischen Sodalis Group. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Norderstedt zählt Körperpflegemarken wie CD, Rapid White, The Beauty Mask Company, Brisk, Handsan, Triple Dry zu seinem Produktportfolio.

Die Übernahme durch die Mailänder Sodalis Gruppe ist bereits am 1. Dezember 2021 erfolgt. Die expansionsstarke Gruppe zählt zu den führenden italienischen Konsumgüterunternehmen mit einer Vielzahl starker Marken aus den Bereichen Körperpflege, Reinigungsmittel und Nutraceuticals, die primär im südeuropäischen Raum vertrieben werden. Die Lornamead GmbH konzentrierte sich mit ihren Marken in den gleichen Produktkategorien vorwiegend auf den nordeuropäischen Raum. Christoph Hasselmann, Geschäftsführer von Lornamead, sieht in dem Zusammenschluss mit der familiengeführten Gruppe großes Potenzial, da sich beide Unternehmen aufgrund der kategoriespezifischen und territorialen Synergien ideal ergänzen.

Neue Potenziale

"Die Übernahme durch die Sodalis Gruppe eröffnet Lornamead ganz neue Möglichkeiten, und zwar sowohl im Rahmen von Produktinnovationen und der Distribution unserer Marken als auch im Bereich ,speed to market'. Die Entwicklungs- und Produktionsexpertise von Sodalis ergibt weitere strategische Vorteile für die Lornamead-Marken", sagt Hasselmann. Der FMCG-Experte ist seit 2005 Geschäftsführer von Lornamead und war zuvor 15 Jahren lang in unterschiedlichen Management-Funktionen für Unilever tätig, unter anderem zwischen 2002 und 2005 für Unilever Austria.