SodaStream: Neuer Look für SodaStream

Modern, frisch und einfach - so möchte sich der Sprudler-Hersteller mit seiner neuen Markenidentität präsentieren. Dazu gibt es einen neuen Marken-Claim.

"Push for better" heißt es ab sofort bei SodaStream im Rahmen des Rebrandings. Dabei gibt es auch ein neues Logo mit vielschichtigem Design: Das "S" ist zugleich ein Paar Wassertropfen und erinnert bewusst an das Yin-Yang-Symbol, welches in der chinesischen Philosophie für Ausgeglichenheit steht. Die beim Markenauftritt ab sofort verwendeten Farben tragen die klingenden Namen "Fresh Blue", "Deep Blue" und "Sand" - sie werden für ein minimalistisches und klares Design genutzt.