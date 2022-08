Im neuen TV-Spot steht das Streaming im Mittelpunkt - beim Fernsehen, Musik und den Erfrischungsgetränken.

SodaStream bewirbt das Gerät "Duo" mit einem 15-sekündigen Spot. Darin wird gefragt, ob man lieber die DVD-Sammlung mit sich tragen oder Filme und Serien streamen würde. Oder, ob die Plattensammlung im Schlepptau wirklich praktischer ist als Streaming. Und schließlich geht es um SodaStream und den Verzicht darauf, Getränke schleppen zu müssen. "In dem Spot lassen wir deshalb buchstäblich die Macht der Bilder sprechen. Unsere Message lautet: Hey, du bist schon in so vielen Lebensbereichen im Hier und Jetzt – sei es auch beim Getränkekonsum. Verändere die Art und Weise, wie du trinkst", fasst Julian Hessel, Marketing Director von SodaStream Österreich und Deutschland, die Botschaft zusammen.

Insgesamt soll die Kampagne im TV und Digital rund 38 Mio. Brutto-Werbekontakte erreichen, das sind etwa 7 Durchschnittskontakte in der Kernzielgruppe der 20- bis 59-Jährigen. Kreiert und entwickelt wurde der Spot "Modern Life" in Zusammenarbeit mit TBWA\The Disruption Company (Düsseldorf), produziert hat ihn Saltwater Films & Co. KG. Regie bei den Aufnahmen in Berlin führte der aufstrebende Regisseur Nils Keller.