Coca-Cola lässt die Verknüpfung der Musik und des Kultgetränks in der diesjährigen Sommerkampagne wiederaufleben, inklusive TV-Spot sowie einem Gewinnspiel mit Preisen für Musikfans.



Hommage an die legendäre Rock-Band Queen, wirken auch international bekannte Künstler:innen wie die Grammy-nominierte R&B Sängerin Ari Lennox oder der kanadisch-indische Rapper Tesher mit.

"Der TV-Spot ist seit Anfang Juli zu sehen, verbindet verschiedene Musik-Genres und ist so ein Symbol für die Vielfältigkeit dieser Welt", so Anuscha Kapdi, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich, "der Sound begleitet alle unsere Aktivitäten von Online-Videos bis hin zu Social Media." Die Out of Home-Sujets sollen zeigen, auf welch unterschiedliche Weise uns Musik im Alltag begleitet. Die Sängerin auf der Bühne, der Gitarrist, der die Massen begeistert, oder auch das junge Pärchen, das sich Headphones und somit auch den Song teilt. Musik-Gadgets über Coke App Über die Coca-Cola App werden zudem zahlreiche Preise verspielt, die die Herzen von Musikfans höher schlagen lassen sollen. Von 1. Juli bis 31. August werden u.a. Eintritte für Silent-Disco-Abende, Amazon-Gutscheine zum Download von Musik und JBL Noise Cancelling Phones verlost. Die Promotion-Codes sind auf den 0,5L PET-Flaschen Coca-Cola und Coca-Cola zero zu finden. "Daneben planen wir noch ein ganz besonderes Highlight für alle Coca-Cola Fans. Im Moment kann ich nur soviel verraten – wer Musik und Coke liebt, wird seine helle Freude damit haben", ergänzt Anuscha Kapdi, "mehr dazu in den kommenden Wochen." Am POS sollen in den 6x 0,5 L PET Mulitpacks von Coca-Cola und Coca-Cola zero außerdem Bandanas für den richtigen Style der Musikbegeisterten sorgen.

"One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be…": Im neuen TV-Spot, eine