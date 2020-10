Sonnentor: CO2-Check für die Verpackung

Sonnentor hat den ökologischen Fußabdruck der Tee-Verpackung mit erfreulichem Resultat unter die Lupe genommen.

Die neuen Tee-Packungen von Sonnentor gibt es bereits seit Anfang des Jahres - nun wurde die Lieferkette auf die Umweltverträglichkeit geprüft. "Ein wichtiger Schritt, denn es gilt laufend zu prüfen, ob unsere Entwicklungen im Bereich Verpackung auch tatsächlich eine Verbesserung für die Umwelt mit sich bringen", erklärt Sonnentor Gründer Johannes Gutmann die Überprüfung durch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau.

In den alten Aufgussbeutelhüllen der Doppelkammerbeutel war ein Aromaschutz aus Polypropylen eingearbeitet - dieser wurde durch eine Variante aus Holzfolie ersetzt. Durch diese Änderung konnte außerdem ein Teil der Verpackung eingespart werden. Dadurch werden 20.000 Kilo Material pro Jahr gespart. Durch dünnere Aufgussbeutelhüllen werden jährlich weitere 22.000 Kilo Papier weniger verwendet. Durch das systematische Schichten der Transportboxen - die zu 80 Prozent aus Recycling-Material bestehen - wird der Versand effizienter gemacht.